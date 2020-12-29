Ученые определили, как одиночество влияет на мозг человека

Распространение COVID-19 требует от населения изоляции. Поскольку ранее необходимости в такой мере безопасности не было, исследователи отмечают влияние одиночества на мозг.

Как передает HealthDay, ученые из Канады обнаружили различия в объеме различных областей мозга и способах их взаимодействия.

Одиночество все чаще признается серьезной проблемой для здоровья. По словам исследователей, понимание того, как это проявляется в мозге, может стать ключом к предотвращению неврологических заболеваний и разработке более эффективных методов лечения.

В рамках этого исследования использовались результаты МРТ, генетические данные и психологическая самооценка для изучения одиночества у 40 000 людей среднего и пожилого возраста. Исследователи сравнили данные тех, кто выразил одиночество, с данными тех, кто этого не сделал.

Они обнаружили удивительные различия в сети пассивного режима работы мозга, которая также известна как нейронная сеть оперативного покоя. Эти области мозга вовлечены в процессы воспоминания, воображения и размышления о других.

У одиноких людей объем серого вещества в сети пассивного режима работы мозга был больше, а области этой структуры были более прочно связаны друг с другом. Кроме этого, свод мозга также лучше сохранялся у одиноких людей.

Это говорит о том, что одинокие люди могут с большей вероятностью использовать свое воображение, воспоминания о прошлом или надежды на будущее для преодоления социальной изоляции.

Ранее MedOboz писал, что COVID-19 может приводить к широкому спектру неврологических осложнений не только в тяжелых, но и в умеренных случаях. Среди нарушений были выявлены инсульт, судороги, двигательные расстройства, воспалительные заболевания.

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