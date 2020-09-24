Ученые опасаются, что коронавирус может провоцировать болезнь Паркинсона

Австралийские ученые считают, что инфицирование коронавирусом увеличивает риск развития болезни Паркинсона.

Как передает New Atlas, нейробиологи опасаются, что после пандемии COVID-19 человечество окажется под волной нейродегенеративных заболеваний.

Ученые из Института Флори отметили, что появляется все больше данных о том, что COVID-19 может являться нейротропным вирусом. В таком случае он смог бы проникать в ткани головного мозга и "запускать" болезнь Паркинсона.

Предполагается, что вирус изначально может вызывать воспаление нейронов, а после этого наносить "второй удар", который приводит к нейродегенерации и, соответственно, к развитию болезни Паркинсона.

Они также напомнили, что после пандемии испанского гриппа в 1918-1920 годах в мире спустя несколько лет почти в три раза выросло количество людей с болезнью Паркинсона. Однако для доказательств связи между болезнями нужны более детальные исследования.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученые из Испании заявили, что коронавирус повреждает только специфические органы человека, в том числе легкие, печень, почки, сердце и нервную систему, но не весь организм.