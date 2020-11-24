Реабилитация после инсульта, черепно-мозговых и спортивных травм

В Житомире открылся центр по уходу и реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС).

Пациентам предлагается круглосуточное пребывание, полноценное трехразовое питание и медицинский уход на базе учреждения.

Реабилитационный центр работает в нескольких направлениях:

уход за пожилыми людьми;

восстановление после заболеваний ЦНС;

реабилитация после черепно-мозговых травм и инсульта;

реабилитация после спортивных травм.

Центр оказывает помощь людям, подвижность которых ограничена из-за перенесенных болезней или травм. В медучреждении работают квалифицированные специалисты: неврологи, реабилитологи, ерготерапевты, кинезиотерапевты, логопеды, а также специально обученный медперсонал. Их цель – восстановить здоровье пациента и повысить качество его жизни.

В центре работают квалифицированные специалисты

Услуги по реабилитации и уходу доступны как для жителей города, так и области. Находясь на базе центра, пациенты будут окружены заботой врачей и медперсонала, обеспечены всеми необходимыми удобствами и качественным питанием.

Адрес реабилитационного центра: Житомир, ул. Коммерческая 2.

Телефоны: 067 999 70 03, 0800 339 596.

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