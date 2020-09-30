Не сущее зло: несколько фактов о пользе компьютерных игр

Для кого-то компьютерные игры просто развлечение, для кого-то – способ "убить" время, а для кого-то – едва ли не единственный способ расслабиться. Люди же, которые не видят для себя интереса в подобном времяпрепровождении, утверждают, что виртуальные игры – кромешное зло, которое только вредит здоровью, психике в частности.

Однако многочисленные исследования ученых опровергают подобные утверждения, доказывая, что умеренное увлечение компьютерными играми положительно сказывается на геймерах, в том числе улучшая когнитивные функции и повышая остроту зрения.

MedOboz выяснил, чем именно игры полезны для здоровья и сколько можно играть с пользой.

Улучшается работа мозга

Недавнее исследование немецких ученых показало, что времяпрепровождение за компьютерными бродилками-головоломками способствует улучшению функции головного мозга. В частности, игра положительно влияет на участки мозга, отвечающие за память, восприятие информации, пространственную ориентацию и мелкую моторику.

Авторы работы предположили, что ежедневные получасовые сеансы видеоигр способны "прокачать" мозг, приумножив качество когнитивных функций.

Повышается острота зрения и реакция

Как это ни парадоксально, но игры за компьютером способны помочь улучшить зрительные функции, в частности, повысить остроту и способность восприятия большего количества деталей.

Так, американские исследования продемонстрировали интересный результат: участники эксперимента, которые проводили за экшн-играми порядка 30 часов в месяц, быстрее находили заданные точки на загроможденных изображениях, чем те, кто вовсе не играет. Кроме того, другое исследование показало, что виртуальные игры способны улучшить визуальные качества, необходимые водителям, способствующие снижению рисков ДТП на дорогах.

Однако эти положительные эффекты возможны только при соблюдении правил работы за компьютером: держать монитор минимум на расстоянии вытянутой руки, делать перерывы каждые 30-40 минут и обеспечить хорошее освещение в помещении, чтобы не допускать перенапряжения глаз.

Игра помогает улучшить зрение и стать более внимательным к деталям. Батут

Увеличивается длительность концентрации внимания

Виртуальные игры "прокачивают" также усидчивость и длительность концентрации. Поскольку игроку необходимо непрерывно держать под контролем все происходящее на экране, со временем вырабатывается способность не поддаваться на отвлекающие факторы и "не переключаться", пока задача не будет выполнена до конца.

Такие качества игроков сохраняются не только на время игрового сеанса, но и сохраняются в повседневной жизни.

Профилактика деменции у пожилых людей

Когнитивные функции с возрастом ухудшаются и развивается деменция, однако хорошая новость в том, что этого можно избежать регулярными "тренировками" для мозга. И видеоигры в этом вопросе являются одним из наиболее эффективных тренажеров.

Недавнее исследование американских неврологов продемонстрировало, что у пожилых людей, которые обучались электронным играм и уделяли такому досугу около часа в день, существенно улучшились производительность мозга, кратковременная и эпизодическая память. При чем такой эффект сохранялся в течение трех месяцев после прекращения эксперимента.

Главное – умеренность

Несмотря на то, что из компьютерных игр можно извлечь огромную пользу, важно соблюдать меру и строго контролировать времяпрепровождение за гаджетами (взрослым можно не более 2 часов в день, детям - значительно меньше), иначе вместо положительных эффектов можно заработать, например, ухудшение зрения, проблемы с позвоночником и даже расстройства психики.

Дело в том, что во время игры ощущение течения времени "стирается", и когда вам кажется, что на игру ушло всего 10 минут, на самом деле уже может пройти час и больше. Кроме того, такие развлечения способны вызывать привыкание и формируют зависимость, от которой часто приходится длительно лечиться.

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