Названы причины хронической боли и слабости после COVID-19

Виктор Литвиненко Неврология 14:18, 2.12.2020

У некоторых пациентов, которые переболели COVID-19, наблюдается онемение рук или ног, слабость и хроническая боль. С помощью МРТ и УЗИ ученые смогли определить причину таких нарушений.

Исследователи предложили способ выявления проблем с нервами и оценки их состояния, пишет MedicalХpress.

Благодаря данному методу можно визуализировать даже небольшие нервы, что поможет врачам выявлять и лечить нервные повреждения у пациентов с COVID-19.

Во время коронавирусной болезни нервы могут повреждаться при переворачивании больного на живот, чтобы ему было легче дышать, а также из-за воспалительного иммунного ответа или гематом, возникающих как осложнение от препаратов, разжижающих кровь.

Этот диагностический подход имеет важное значение для реабилитации больных после коронавирусной инфекции. Если визуализация обнаруживает повреждение нерва из-за воспалительной реакции, пациенту может быть лучше обратиться к неврологу. Если повреждение вызвано гематомой – необходимо немедленно скорректировать прием препаратов от тромбов.

Ранее MedOboz писал, как проявляются симптомы COVID-19 по дням. Некоторые люди даже не догадываются, что они инфицированы, в то время как другим требуется госпитализация.

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