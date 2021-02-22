Методы диагностики и лечения аутоиммунных неврологических синдромов у беременных

Несмотря на то, что беременность – физиологическое состояние, на фоне острых инфекционных процессов и обострения хронических воспалительных заболеваний она может привести к разнообразным нарушениям нервной системы и внутренних органов.

Особенно часто подобные патологические состояния регистрируются в последние годы, считается, что на это влияет ухудшение экологии и иммунологическая утомляемость. Также у женщин с выявленными неврологическими признаками в качестве первичного и вторичных поражений иногда подозревают воздействие нейротропных патогенов, возникающих после перенесенных вирусных болезней, включая грипп. Предположение основано на возможности иммунной системы формировать аутоиммунные реакции, которые направлены не в интересах организма, а против него.

Фактор беременности значительно усложняет диагностику, поскольку многие симптомы, включая головокружение, головную боль, тошноту, многократную/повторную рвоту, могут быть расценены как признаки токсикоза. Это отсрочивает постановку верного диагноза, поскольку искать другие возможные причины начинают при дополнении симптоматики более серьезными дисфункциями, в частности, при появлении расстройства координации, диплопии, снижении остроты зрения.

Токсикозы во второй половине гестации часто осложняются сосудистыми нарушениями, относящимися к факторам риска возникновения полинейропатии. Кроме того, сосудистый компонент почти всегда сопровождает токсический, интоксикационный, аутоиммунный и инфекционный процессы.

При появлении болевого синдрома в конечностях и пояснично-крестцовом отделе позвоночника обычно предполагают связь с увеличением массы тела и вертеброгенными нарушениями. Это очевидные причины, поэтому подозрения на нарушения со стороны периферической нервной системы возникают редко.

Для нейроинфекционного процесса характерно быстрое прогрессирование, в результате чего витальные функции могут нарушаться стремительно – на протяжении 24 часов, в связи с этим лечение беременных по этим показаниям проходит главным образом в условиях интенсивной терапии и реанимации.

Во время гестации терапия любых патологических состояний, в т. ч. со стороны нервной системы, осложняется ограничением круга лекарственных средств, поскольку многие из них не имеют доказательной базы по безопасности у этой группы больных.

Чаще всего в лечебную схему неврологических патологий входят антибиотики и кортикостероиды, она может быть дополнена внутривенными иммуноглобулинами (ВВИГ). Это позволяет быстро нейтрализовать антигены вирусной, бактериальной, грибковой этиологии, дополнительным преимуществом этих препаратов является подавление высвобождения провоспалительных цитокинов.

В клинической практике аутоиммунных неврологических патологий может применяться инфузионный раствор Биовен компании Biopharma. Для изучения эффективности и безопасности препарата проводились разные клинические испытания, в т. ч. с участием беременных, имеющих нарушения жизненно важных функций.

ВВИГ успешно применяется при многих патологических состояниях, которые сопровождают гестацию, включая невынашивание, трудности оплодотворения. Использование иммунокоррекции во время беременности также продемонстрировало высокую эффективность при терапии других болезней, например дерматомиозита. Внутривенные иммуноглобулины успешно купируют угрожающую жизни слабость респираторных мышц, что позволяют избежать применение стероидов. Это стало причиной предположения положительного воздействия этих средств и в случаях неврологических синдромов.

Эффективность ВВИГ при демиелинизирующих болезнях периферической нервной системы имеет уровень доказательности А. Есть сведения об успешной внутривенной иммунотерапии у пациентов с гранулематозом Вегенера, синдромом Чарджа – Стросса. Если сравнивать эти препараты с другими терапевтическими стратегиями, использование ВВИГ признано более предпочтительным.

У женщин с острыми нейроинфекциями беременность осложняет постановку правильного диагноза и лечения. Использование препарата Биовен позволяет избежать возникновения осложнений со стороны нервной системы и других нежелательных последствий и сокращает период выздоровления.

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