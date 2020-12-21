COVID-19 может чаще убивать людей с неврологическими расстройствами – ученые

Люди с неврологическими расстройствами могут чаще умирать от коронавируса и сложнее переносить период восстановления от болезни.

К такому выводу пришли исследователи Медицинского центра Монтефиоре и Колледжа Альберта Эйнштейна. Свои результаты они обнародовали в Neurology – официальном журнале Американской академии неврологии.

Ученые обработали данные 4 711 пациентов, которые болели коронавирусом с марта по 16 апреля. У 581 из них (12%) были психологические проблемы.

Проведя томографию мозга, у 55 пациентов обнаружили последствия инсульта, а у 258 – рассеянное мышление.

Вероятность смерти у тех, кто пережил инсульт, была в два раза выше, чем у их здоровых ровесников (49% против 24%). Среди людей с рассеянным мышлением вероятность летального исхода составила 40% – на 7% выше, чем у контрольной группы.

Глава отделения нервно-сосудистой хирургии Дэвид Альтшуль пояснил, что пациенты с такими симптомами могут умирать чаще, чем те, у которых есть проблемы с легкими.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее китайские ученые выяснили, что коронавирус смертельно опасен для людей с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за того, что у них в организме наблюдается повышенный уровень холестерина.