В Британии забили тревогу из-за тысяч людей, подсевших на новый антидепрессант

Британские психиатры обеспокоились ростом случаев применения прегабалина – так называемого лекарства от тревожности. Они считают, что препарат может быть вредным для здоровья.

В августе Служба общественного здоровья Великобритании заявила, что количество выписанных рецептов за год превысило рекордные 7,5 млн. Это произошло после того, как в 2019 году его расклассифицировали в контролируемые наркотические средства класса С, пишет Daily Mail.

Прегабалин впервые получил лицензию в 2004 году как лекарство от эпилептических припадков, а затем от невропатической или нервной боли, потому что он блокирует болевые сигналы в головном мозге.

Пациенты, принимавшие препарат, заявили, что чувствуют себя спокойнее, поэтому врачи начали предлагать его в качестве лекарства от беспокойства.

Первоначально предполагалось, что препарат и его более мягкий "сородич" габапентин могут стать менее опасной альтернативой вызывающим привыкание обезболивающим, а также бензодиазепиновым лекарствам, таким как диазепам (также известный как валиум, альпразолам или ксанакс). Но на деле все оказалось иначе.

Эксперты заявили, что, кроме привыкания, у пациентов, принимавших прегабалин, возникали мысли о самоубийстве и увеличивался вес.

Одна из пациенток Миранда Леви описала, какие чувства она испытывает, когда забывает принять преглабалин: "Ранний вечер, я в городе, чтобы встретиться с другом. Я смотрю в свой телефон – сейчас 18:00. Я копаюсь в сумке, чтобы нащупать упаковку таблеток, и я не могу их найти. Я в панике выбрасываю сумку на тротуар. Таблеток там нет. Я оставила их дома? Недолго думая, я звоню своему другу, извиняюсь и сажусь обратно в поезд. Если я не вернусь в течение следующего часа, я начну потеть, а затем почувствую головокружение".

По словам директора информационной интернет-службы о наркотиках Drugwise Гарри Шапиро, сотни тысяч британцев могут подсесть на указанный препарат и им сложно будет перестать его принимать.

Он отметил, что основная проблема с прегабалином состоит в том, что нет четких рекомендаций, как долго пациенты должны принимать его.

В свою очередь психолог Джеймс Дэвид обратил внимание на отсутствие исследований, которые показывали бы количество людей, у которых появилось привыкание к препарату. Одним легко перестать принимать его, другим – сложно.

При этом старший психиатр Королевского колледжа Лондона Аллан Янг подчеркнул, что он и ранее высказывал опасения о том, что у людей может формироваться зависимость от этого лекарства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании в 2019 году начали продавать устройства, которые способны облегчить симптомы депрессивных заболеваний с помощью слабых электрических разрядов.