Популярный препарат Актовегин назначают при нарушениях обменных процессов в мозге, ранах и ожогах, осложнениях при раке и даже беременным. Выпуском лекарственного средства занимается фармфирма "Сотекс", которая относится к Takeda Pharmaceutical. Актовегин производят из крови телят и он является натуральным лекарственным средством. Он разрешен и активно продается в России и Украине, но запрещен в таких развитых странах, как Канада и США, где перед выходом на рынок препараты проходят жесткий контроль.

Производители уверяют, что Актовегин эффективен и безопасен, однако многие врачи и ученые считают иначе. Ниже представлена точка зрения одного из сторонников "трушной" доказательной медицины MED GOblin. Речь пойдет о том, как изучалась эффективность данного лекарства. Автор глубоко проанализировал научную статью в журнале Stroke, в которой "доказывают, что актовагин (по сравнению с плацебо) улучшает когнитивные функции у постинсультных больных.

По факту:

К дизайну есть мелкие придирки – в группе плацебо ощутимо больше людей с диабетом (гипергликемия – фактор риска деменции). Больных оценивали по разным шкалам через 3-6-12 месяцев. Оказалось, что не все пациенты были доступны для оценки, в таких случаях их баллы подменяли предыдущими, или низким возможными. Такой подход может искажать результаты (что авторы и сами признают). Авторы не могут сказать ТОЧНО, какая степень (и какой генез) деменции была у пациентов ДО инсульта. Пациентов оценивали по шкале ADAS-Cog+. В группе актовегина через 12 месяцев оценка достоверно уменьшилась на 3,7 балла больше чем в плацебо. Вроде круто? Вроде да. Если не принимать во внимание, что стартовый балл у больных был 29, а у здорового человека он должен быть 5. Из предыдущего пункта следует подмена клинических результатов суррогатными. Так, баллы улучшились, но более самостоятельными или социально адаптированными пациенты не стали. Количество больных с диагнозом "деменция" в группах после лечения статистически не отличалась. Плюс по шкале NIHSS разницы тоже не было. Актовегин назначали полгода. По среднеаптечным ценам стоимость такого лечения составит около 20 тысяч гривен (в 2020 году,наверное, больше). Вопрос: может лучше заплатить те же деньги за реабилитацию? В группе актовегина произошло 13 повторных инсультов, в группе плацебо 5. Разница была недостоверной (если бы было на 1 инсульт больше – стала бы достоверной). При этом мужчин с повторным инсультом в группе Акт было 73%, в группе Плац 40%. Это уже достоверная разница и авторы феномен объяснить не могут. Исследование проводилось в россии, Беларуси, Казахстане. Спонсор исследования – компания Takeda. Исследователи получили от фирмы гонорары.

Все это можно проверить в тексте публикации. Что из приведенного важно – решайте сами.

В итоге – трайл аху*нный. Особенно название красивое – ARTEMIDA. В некоторых мифах Артемида (богиня охоты, в нашем случае на телят) отождествляется с Гекатой. Геката – древнегреческая богиня ада, колдовства, ведьм и ядовитых растений. Так что, nomen est omen (имя – знамение).

P.S. Когда к вам придет медпредставитель со "свежим исследованием Актовегина" передавайте ему привет ;)

P.P.S. Никогда не пасуйте перед громкими названиями типа "Stroke". Читайте и разбирайтесь сами."

И еще немного информации о чудо-препарате: не имеет одобрения FDA; не проходил клинических испытаний; может быть причиной развития болезни Крейцфельда-Якоба; на англоязычном сайте Takeda Pharmaceutical не значится в списке производимых ею лекарств.