Названы похожие на COVID-19 заболевания: как отличить

Врачи утверждают, что новый тип коронавируса, информация о котором не сходит с уст с конца прошлого года, пациенты иногда все еще путают с другими заболеваниями.

Происходит это из-за того, что их симптомы очень похожи на признаки COVID-19. О том, какие болезни особо мнительные люди могут принять за эту инфекцию, пишет "Рамблер" со ссылкой на медиков.

ОРВИ и ОРЗ

Первые симптомы коронавируса, ОРЗ и ОРВИ весьма схожи – высокая температура, головная боль, кашель и слабость. Но если помимо этих признаков человека начинают беспокоить боль в горле и насморк, то в данном случае речь идет о простуде или гриппе.

Коронавирус можно перепутать с другими болезнями

Аллергия

Потерю обоняния медики называют одним из главных признаков коронавирусной инфекцией. При этом аносмия является также частым симптомом аллергического ринита. Чтобы отличить аллергию от COVID-19, нужно принять антигистаминный препарат и использовать капли для носа с противоаллергическим эффектом. По словам специалистов, после этого аллергики быстро чувствуют улучшение, тогда как в случае с коронавирусом обоняние так мгновенно не восстановится.

ЛОР-воспаления

Медики подчеркивают, что однозначно нельзя перепутать с COVID-19 отит, при этом аденоидит и риносинусит вполне можно.

"Содержимое носа начинает стекать по задней стенке глотки, что может вызвать довольно сильные приступы кашля. Именно этот признак особо мнительные люди могут принять за проявление коронавируса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего при этом начинает болеть также горло, поэтому заражение COVID-19 можно исключить. Если же у вас есть сомнения, лучше сдать мазки.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус представлен в шести различных формах, и у каждой есть своя группа симптомов. Эксперты разработали приложение COVID Symptom Study для прогнозирования того, каким пациентам потребуется госпитализация.