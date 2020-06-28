Названы главные признаки дефицита витамина D, который критически важен при COVID-19

Европейские ученые установили, что дефицит витамина D в организме серьезно увеличивает риск смерти от коронавируса COVID-19, при этом заметить недостаток витамина довольно сложно, поскольку симптомы слишком схожи с усталостью, старением организма или стрессом.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Издание The Sun опубликовало восемь признаков, свидетельствующих о недостатке витамина D.

Необъяснимые боли

О низком уровне витамина D могут свидетельствовать боли в нижней части спины или в костях в целом. Это объясняется тем, что витамин D помогает организму усваивать кальций, необходимый для здоровых зубов и костей.

Ученые также обращают внимание, что дефицит витамина D у детей может привести к деформациям костей и рахиту.

Частые болезни

Витамин D фактически является стимулятором для иммунной системы. Именно благодаря ему она работает на полную силу.

Кроме того, ранее ученые установили, что витамин D очень эффективен при защите от респираторных инфекций и помогает организму бороться с инфекциями.

Проблемы с костями

Витамин D играет ключевую роль в том, как кальций усваивается организмом. Если кости теряют кальций и другие минералы, это чревато частыми переломами или болями в костях.

Постоянная усталость и вялость

Витамин D может помочь при низком уровне эритроцитов и гемоглобина в крови, которые провоцируют постоянную усталость. Кроме того, витамин D повышает уровень энергии и улучшает работу мышц.

Депрессия

Исследования ученых показали, что 65% пожилых людей, страдающих депрессией, имели низкий уровень витамина D. Помимо этого низкий уровень витамина D может провоцировать ощущение "тумана в голове", что опять же приводит к депрессивному состоянию.

Недостаток витамина D может привести к депрессии

Длительное заживление ран

Недостаток витамина D также напрямую влияет на то, как долго будет заживать незначительный порез или сходить синяк.

Боль в мышцах

Если после тренировок или физических нагрузок вы чувствуете себя больным или вам больно встать с дивана, это также свидетельство нехватки витамина D. Это объясняется тем, что рецепторы витамина D находятся в нервных клетках, называемых ноцицепторами. Именно эти нервные клетки "чувствуют" боль в организме.

Выпадение волос

Несмотря на то, что одним из главных факторов потери волос называют стресс, установлено, что недостаток витамина D также провоцирует облысение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали главный продукт, восстанавливающий витамин D в организме.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал