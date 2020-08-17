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Названа ткань, защищающая от COVID-19: вирус распался за сутки

4.8т
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Ученые из Канады провели эксперимент и выяснили, что хлопковая одежда может защитить кожу от попадания на нее коронавируса COVID-19.

К такому выводу пришли специалисты Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета, передают "Известия". Так, при нанесении SARS-Cov-2 на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградировал менее чем за сутки, и его невозможно было обнаружить.

Так, ученые отметили, что выбор одежды из такого материала может снизить вероятность заражения. Хлопок также является хорошей основой для многоразовых масок, хоть одноразовые и надежнее.

Названа ткань, защищающая от COVID-19

Названа ткань, защищающая от COVID-19

В ходе исследований специалисты поместили вирус на восемь разных материалов, среди которых нитриловые перчатки для медицинского осмотра, усиленные химически стойкие перчатки, респираторные маски N-95 и N-100, Tyvek (особый легкий и прочный нетканый материал), пластик, хлопок и нержавеющая сталь. Впоследствии за поведением SARS-CoV-2 следили в течение трех недель. Так, на стопроцентном хлопке вирус распался в течение суток.

"Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно COVID-безопасной", – сообщил ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Он отметил, что исследовать различные ткани важно, так как сейчас необходимо понимать, в каких условиях вирус выживает и гибнет быстрее всего.

По мнению ученых, ношение хлопковых масок предотвращает заражение коронавирусом, так как ткань преграждает путь его частиц к коже и дыхательным путям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые, проанализировав 14 типов масок, пришли к выводу, что хирургические маски – самый эффективный метод защиты от коронавируса. Они задерживают более 90% капелек слюны, распространяемых при разговоре.

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Автор
Ольга Липич Ольга Липич
Тема
Коронавирус
Тег
исследование
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