Названа новая дистанция, на которой передается коронавирус

Вместе с тем, чаще всего COVID-19 распространяется во время тесного контакта

Кроме того, заразится также можно даже от человека, который уже ушел из помещения

В условиях недостаточной вентиляции заражение возможно от человека, который находится на значительном расстоянии

Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что коронавирус может распространяться воздушно-капельным путем на большем, чем ожидалось, расстоянии.

Об этом сообщается на сайте CDC. В обновленных рекомендациях указано, что при определенных условиях люди, больные коронавирусом, вероятно, могли заражать других людей, находившихся на расстоянии более 1,8 метра (6 футов).

В связи с выявлением таких случаев ученые заявляют о том, что в условиях недостаточной вентиляции помещений заражение возможно и от человека, который находится на значительном расстоянии, и даже от человека, который уже ушел из помещения.

"Эти передачи проходили в закрытых помещениях, имели недостаточную вентиляцию. Иногда зараженный человек тяжело дышал, например, во время пения или физических упражнений. В этих обстоятельствах, как считают ученые, количество инфицированных самых маленьких капель и частиц, производимых людьми с COVID-19 стали достаточно концентрированными для распространения вируса на других людей. Люди, которые были инфицированы, находились в одном пространстве в то же время или вскоре после того, как человек с COVID-19 ушел", – говорится в обновленных рекомендациях CDC.

При этом в центре отметили, что чаще всего COVID-19 распространяется во время тесного контакта.

Как сообщал OBOZREVATEL, кашель, чихание и разговоры могут распространять коронавирус через микрокапли, которые способны преодолеть расстояние в 2,5 метра по воздуху.

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