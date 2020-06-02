Назван способ замедлить распространение коронавируса

Покрытие поручней в общественном транспорте, ручек дверей и тележек в магазинах, а также спортивного инвентаря в спортзалах медью поможет предотвратить распространение коронавируса.

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Такое заявление сделал старший микробиолог университета Саутгемптона, профессор Уильям Кивил, пишет Daily Mail. Он отметил, что опасная инфекция может выживать и передаваться человеку около трех суток на стальных и пластиковых поверхностях. Однако на меди вирус дезактивируется уже через четыре часа.

Ученый пояснил, что когда возбудитель болезни оседает на этом металле, его ионы атакуют липидную мембрану вируса – структуру, которая его защищает. Поэтому, медь проникает внутрь клетки и уничтожает ДНК COVID-19.

Пандемия коронавируса

Также профессор Кивил, который изучает дезинфицирующее действие меди уже более 20 лет, отметил, что экраны в ресторанах быстрого питания и банкоматы также следовало бы покрывать защитным медным слоем.

Кстати, в ноябре 2019 года в США обнародовали результаты исследований, согласно которым на медных больничных койках в отделениях интенсивной терапии было выявлено в среднем на 95% меньше бактерий, чем на обычных кроватях в учреждениях здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из Высшего совета по научным исследованиям Испании выяснили, что морская вода способна уничтожать вирус COVID-19. Таким же эффектом обладает вода в бассейнах и СПА-салонах, где ее дезинфицируют. Однако в пресной воде коронавирус выживает.

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