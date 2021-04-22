Нанотехнологии в медицине: стартап будущего Евгения Пули

Пандемия коронавируса ускорила развитие новых технологий. Среди них – биотехнологии нового поколения, которые позволяют с помощью звука и электромагнетизма устранять сбои организма.

Известный предприниматель и fintech-бизнесмен Евгений Пуля, который недавно продал IT-стартап MOSST топ-менеджеру швейцарского банка CBH (Compagnie Bancaire Helvétique) Саймону Бенхаму, создает уникальное оборудование и работает с новой физикой и новой медициной. В интервью OBOZREVATEL он рассказал о том, как пришел в сферу биотехнологий, и как изменится привычная медицина уже в ближайшее время.

Отметим, после продажи известной Платежной международной системы Mosst Пуля инвестировал дивиденды в несколько новых стартапов, которые станут актуальны в ближайшем будущем.

– Недавно появилась информация, что вы продали свое детище – международную платежную систему Mosst. Чем собираетесь заняться после этого, какие новые горизонты видите?

– Я уже давно связал свою жизнь с футурологией и, как и каждый разумный человек и особенно предприниматель, занимаюсь прогнозированием ближайшего будущего. Поэтому я очертил для себя список наиболее перспективных направлений. Среди них – квантовая медицина, это разработка и клинические исследования в инновационной отрасли. По сути, речь идет о создании медпротокола, который изменит здравоохранение как в Украине, так и в мире.

– Возникают сразу два вопроса. Вы собираетесь инвестировать именно в Украине? Словосочетание "квантовая медицина" звучит, как фантастика – что вы имеете в виду?

– Ответ на первый вопрос прост: да, мне не страшно инвестировать в Украине, хотя я знаю, что тут не самые благоприятные условия. При этом верю, что мои проекты способны изменить мир, где бы они ни стартовали.

Что же касается квантовой медицины, то да, это понятие удаляли даже из Википедии – за псевдонаучное описание. Однако мой собственный опыт и опыт коллег говорит: квантовая медицина возможна, пусть даже не в том виде, в котором его пытались продавать различные народные умельцы.

За последние несколько лет я создал исследовательский институт, который занимается инновационными приборами для диагностики и лечения патологий, с которыми стандартные протоколы медицины едва справляются.

– Как вам пришла идея заняться именно медициной?

– Вы знаете, мы с женой, что называется, "замороченные" на улучшении здоровья (смеется). Поэтому реально летали по всему миру и фактически на себе изучали различные виды диагностики лечений. Так мы познакомились с возможностями взаимодействия организма с электромагнитными полями. Опробовали на себе ведущие немецкие, японские, китайские технологии.

Все мои болезни как рукой сняло. При этом раньше я слышал от отоларинголога, что поможет только операция по коррекции носовой перегородки, а гастроэнтерологи в один голос заявляли, что хронический гастрит не лечится.

– Что оказалось в итоге?

– Оказалось, что в обоих случаях была проблема с иммунной системой. Надеюсь, осознанные врачи это прочтут и перестанут ссылаться на свои устаревшие протоколы. Честно говоря, врачи у нас очень узкопрофильные. Мало кто понимает, как работает весь организм.

У меня огромное желание рассказать правду об этом всем, например, об устаревшей медицине, которая до сих пор назначает антибиотики, но, думаю, нерабочие. Стандарты и терапевтов, которые сидят на коротком поводке фармацевтических компаний и не читают мировые клинические исследования, мы обсудим позже, в других интервью. А сейчас хочется больше рассказать о пользе для людей.

Стимуляция электромагнитными полями и растительными препаратами позволяет активировать иммунные клетки правильно. Вы наверняка слышали, что стимулировать иммунную систему при аутоиммунном заболевании нельзя – так говорят старые протоколы ВОЗ. Но в реальности существуют растительные препараты – масло грибов рейши, водоросль фукадаин, и т.д. Каждый из этих препаратов активирует свой тип иммунитета: т-киллеры, в-клетки, нк-клетки, макрофаги. Отсутствие или недостаток этих клеток вызывает более трех тысяч заболеваний.

– Перечисленные вами препараты не слишком дешевы…

– Да, эти препараты недешевые. Цена на масло рейши в Китае стартует от $300. Окинавская водоросль фукоидан настолько редкая, что ее можно приобрести от $600 за курс. Но я наблюдал очереди в магазин, где продается лучшая водоросль. В Китае и Японии эти фитопрепараты использовали династии императоров – для лечения и продления жизни. Именно осознанность и доступность лучших растительных препаратов делают японцев самой долгоживущей нацией на планете.

Мы ездили по миру, общались с врачами и пациентами – и у жены родилась идея заняться данным направлением. Лечить, а не снимать симптомы.

– Это весьма хлопотное дело – по сути, вы создаете новую медицину.

– Да, и я рад, что участвую в этом: провожу тестирование как технологий новой медицины, так и самих врачей. Набираю сотрудников из разных стран мира, в том числе и из Украины, но тут сложно искать специалистов: у нас практически нет профильного образования, особенно если речь идет о перспективных отраслях.

Я год исследовал рынок приборов квантово-волновой медицины, потратил время на изучение физических теорий, на эксперименты – и теперь мы можем сосредоточиться на производстве лучшего оборудования, на получении сертификации, на публикациях в лучших научных изданиях мира.

Вы правы насчет сложности – здесь нужны и биофизики, и квантовые физики, и радиофизики, и инженеры, и программисты, которые умеют работать с большими расчетами, с искусственным интеллектом.

– Вы решили проблему нехватки кадров?

– Мне удалось привлечь к данному проекту лучших специалистов. Это инженеры и ученые из Украины, Германии, США. Координирует их кандидат физико-математических наук из Киева, хороший специалист в области биофизики.

– Расскажите о технологиях, которые вы разрабатываете.

– Как пример могу представить одну из наиболее сложных разработок: это шлем неинвазивной стимуляции глубоких участков мозга. Там используется ультразвук и интерференционное направленное электромагнитное поле. С помощью такого шлема можно устранять множество патологий – от депрессии до рассеянного склероза и болезни Альцгеймера.

– Хорошо, что у вас это воплощено в виде шлема, а не как у Илона Маска, который хочет внедрить чип непосредственно в мозг.

– Да, я хочу предложить миру неинвазивную, глубокую и правильную стимуляцию мозга. Прибор сможет даже помогать концентрации внимания, улучшать зрение, увеличивать скорость обработки информации нейронами, способствовать регенерации рецепторов. Такими разработками занимаются частные компании Европы и Кореи. А министерство обороны США – вернее, отдел разработок DARPA – уже давно работает с подобными технологиями, чтобы улучшить когнитивные функции солдат, сделать их "суперменами".

Самое сложное тут – это сделать подробную 3D-визуализацию мозга в реальном времени. Ультразвуковые датчики надо направить в нужные точки, чтобы волны интерферировали. Чтобы настроить все это, мы брали недешевые консультации лучших нейробиологов мира.

– Пока в мире нет технологий, подобных вашей?

– Никто пока не реализовал такой прибор. Мы встречали отдельные приборы для стимуляции одной-двух зон мозга – это громоздко и требует магнитно-резонансного томографа, это настройка по 30, а то и по 60 минут.

Мы же разрабатываем автоматизированные датчики, которые могут охватить 10-15 зон мозга. Понятно, что впереди еще много исследований, ждите публикаций в Science и Nature.

– Что еще у вас в разработке?

– Есть еще ряд приборов, которые воздействуют на организм различными электромагнитными полями. В частности, биофотоновая модуляция ближним светом и дальним инфракрасным светом, с круговой поляризацией фотонов.

Здесь уже существуют исследования FDA, и они показывают увеличение энергии АТФ в клетках до 500% – это влияние ближнего инфракрасного света. Дальний инфракрасный свет дает прекрасные результаты в работе с кровью и кровеносными сосудами.

Также есть обнадеживающие результаты по новой технологии: вращающиеся фотоны по круговому орбитальному моменту. Пока еще нет прибора, стимулирующего весь организм, но мы движемся по пути к нему, и вскоре он появится.

– И все же – почему Украина? Почему вы не начинаете этот стартап там, где его оценят по достоинству – Кремниевая долина, Шэньчжэнь?

– Потому что я устал: над нами смеются, будто мы страна третьего мира, живем за счет кредитов МВФ, выполняем требования по заказу. У нас нет крутых стартапов, нет серийного производства товаров, на которые будет сумасшедший спрос. Я давно мог уехать, но пока есть шанс помочь стране собственными руками, своей головой – надо им воспользоваться.

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