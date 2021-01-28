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Наличие коронавируса в украинском сырье для китайского мороженого не подтвердилось – посольство

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Официальных подтверждений о наличии коронавируса в китайском мороженом производства Tianjin Daqiaodao Food Co. Ltd, изготовленном из украинской сыворотки, нет.

Об этом сообщило Посольство Украины в Китае в ответ на запрос "Радио Свобода". Данная информация получена от Генеральной таможенной администрации Китая, уточнили в ведомстве.

В посольстве отметили, что, по сообщению китайских таможенников, проверку импортируемого из Украины сырья на наличие коронавируса не делали из-за того, что необходимости в ПЦР-тестировании сухой сыворотки нет.

В целом, чтобы прояснить ситуацию вокруг украинской сыворотки якобы с коронавирусом, украинское посольство в Китае направило официальные обращения в министерство иностранных дел Китая, министерство коммерции Китая, Генеральную таможенную администрацию, Комиссию по здравоохранению Китая, Народному правительству города Тяньцзинь, Китайскому Центру по контролю и профилактике заболеваний, Общему механизму предотвращения и контроля пандемии Госсовета Китая.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в северо-китайском городе Тяньцзинь якобы заражение коронавирусом обнаружили в партии китайского мороженого, произведенного из сырья, импортированного из Украины и Новой Зеландии.

Из-за этого, по сообщения местных СМИ, складские помещения товаров, производимых компанией, были опечатаны.

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Автор
Таша Адамович Таша Адамович
Тема
Коронавирус
Место
Китай
Теги
еда инфекция
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