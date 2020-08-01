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Оксана Скиталінська
Оксана Скиталінська
Лікар-дієтолог Все статьи автора

Від закрепів страждає половина людства, але є один ефективний спосіб як їх позбутися

1.1т
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ЩОБ ХОТІЛОСЯ Й МОГЛОСЯ

(про Закрепа Івановича і декілька сливок в день)

От Ви знаєте, що єднає багатьох людей у світі?

Хтось скаже, батьківщина, хтось – політичні погляди, групи за інтересами. Всі будуть праві.

Але є і таке, що об'єднує людей із різних політичних таборів, різних континентів і різного кольору шкіри.

Це... закрепи або більш звичніше, запори.

Якби ті, у кого є закрепи створили партію, або хоча би групу у соцмережах, вона була б однією з найчисленніших, бо до неї увійшли 30-50% людей на землі. Вони могли б навіть оголосити вибори свого президента..... Закрепа Івановича:)

Однією з їхніх мрій є дуже просте бажання — піти і ...

Причин закрепу може бути багато, проте часто вони пов'язані із харчуванням та рівнем фізичної активності.

Багаторічна пристрасть до борошняних виробів, ніжних кашок, солодощів, раніше чи пізніше змусить читати все довші і довші тексти ів туалеті:

Вчора купив в магазині пельмені: мінусів маса, а з плюсів: дочитав "Війну і мир".

Ігнорувати і щодня годинами читати у туалеті романи не варто, бо закрепи сприяють запаленню кишечника, утворенню токсинів та погіршенню роботи всього організму, прикореному старінню та ризику багатьох ускладнень, включно з онкозахворюваннями.

Щоб походи в туалет були короткими і "прочитання тексту" обмежувалося лише назвою, треба полюбити овочі, фрукти та ягоди, цільнозернову вівсянку та перловку.

Але особливо варто закохатися в стиглі СЛИВИ!

Вони не лише виводять зайве, але зв'язують і ендотоксини, мають протизапальну дію на стінку слизової оболонки кишечника, пригнічують ріст нездорової мікрофлори, живлять дружні мікроорганізми, а ще — наповнені антоціанами (фіолетові сорти), які захищають судини від старіння, корисні для сітківки, тому що містять каротиноїди лютеїн, зеаксантин, та криптоксантин, а також для всіх слизових оболонок та шкіри.

Тому з'їдаючи по декілька дуже спілих сливок в день, або замість десерту, можна дуже полегшити собі життя, позбавившись від зайвого... хм, тягаря.

Але сливи у наших краях не родять цілий рік, тому подумайте і про зиму. Взимку як зарядять свята з голубцями з рисом, варениками, то, щоб не ходити з тягарем по тижню, зробіть добру справу для кишечника – заморозьте сливи!

Помийте і поскладайте і обов'язково підпишіть. Щоб потім взимку не було несподіванок: "знайшла в морозилці сливи, зварила компот, виявилося, це печінка ..."

А Ви сливи їсте? Чи так і далі на заморських авокадо зависаєте?

Ваша лікарка-дієтологиня.

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Автор
Оксана Скиталінська Оксана Скиталінська
Темы
Реальное похудение похудение Жить здорово Здоровье
Место
Украина
Тег
диета
Источник
Источник: Фейсбук Оксани Скиталінської
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