Найдены новые разновидности коронавируса: меняются в зависимости от страны

Ученые Гарвардского университета в США и Университета Данкук в Южной Корее обнаружили несколько генетических разновидностей коронавируса COVID-19, которые кардинально отличаются друг от друга.

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Как сказано в результатах работы, опубликованных в репозитории bioRxiv, пока неизвестно, связано ли это с исходом заболевания COVID-19 и может ли повлиять на разработку вакцины. Речь идет о отличиях в нуклеотидных последовательностях в РНК-геномах.

Исследователи проанализировали одноцепочечные РНК-последовательности вирусов, выделенных у 11 132 пациентов с SARS-CoV-2. В результате было выявлено четыре обособленные ветви (кластера) среди европейских и североамериканских образцов вируса. Две из них являются преимущественно европейскими, одна характерна для США, а последняя представляет собой смесь случаев заражения в США и Европе.

При этом только одна преимущественно европейская ветвь непосредственно связана с вирусами из Китая. Последние образуют кластер "оригинальных" вирусов, которые попали в Европу и США из Азии. Еще одна ветвь содержит геномы из Европы, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Так, ученые сделали вывод, что геномы коронавируса варьируются в зависимости от региона, и существуют различия между вирусами из Азии и из западных стран. Изначально генетический состав COVID-19 был более однородным, однако затем стал разделяться на отдельные ветви.

Распространение вируса по миру привело к большему разнообразию геномов. Результаты анализа соответствуют картине развития пандемии, заключают авторы работы. По мнению исследователей, усилия по разработке вакцины должны учитывать генетическую изменчивость возбудителя COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие ученые разработали новую противотуберкулезную вакцину и теперь проверяют эффективность ее защиты и от коронавируса COVID-19.

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