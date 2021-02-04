Мужчина с Черкасщины живет с чужим сердцем уже 15 лет: трансплантацию провели украинские врачи

42-летний Сергей Маценко из села Кобеляки Звенигородского района Черкасской области 15 лет живет с донорским сердцем, которое пересадили ему украинские врачи, в частности, известный кардиохирург Борис Тодуров.

Об этом написала дочь пациента София на своей странице в Facebook. Она уточнила, что 4 февраля, когда была сделана операция по трансплантации органа, мужчина считает своим вторым днем рождения (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Она поблагодарила всех медиков, которые оперировали и лечили отца, отдельно упомянув Тодурова. Также девушка напомнила историю болезни отца, о которой в свое время много писали СМИ.

Проблемы с сердцем у мужчины начались после того, как он простудился на стройке, где тот работал, чтобы содержать большую семью – жену и четверых детей. Несмотря на простуду, работу не бросил. Позже у него началась пневмония, которая дала осложнение на сердце. Ему стало трудно дышать и ходить.

Врачи поставили диагноз – дилатационная кардиомиопатия. Эта болезнь может иметь наследственный характер или возникнуть вследствие перенесенной на ногах простуды. Она приводит к растяжению в несколько раз сердечной мышцы, и та теряет способность перекачивать кровь.

Лечить это можно только оперативным вмешательством: удаляется часть растянутой мышцы. Это облегчает страдания больного, но временно.

Кардинальное решение проблемы – пересадка донорского органа.

Полтора года Маценко боролся с болезнью, но она прогрессировала. Появились отеки, одышка, трудно было ходить, спать приходилось сидя.

Тогда он обратился в Институт хирургии и трансплантологии АМН Украины, где ему назначили корректирующую операцию. Пациента госпитализировали 21 декабря 2006 года. Оперативное вмешательство переносили трижды.

Позже жена больного сказала, что было похоже, будто "какая-то Божья сила предупреждала, что надо подождать – будет донорский орган".

4 февраля в институт поступило сообщение, что в одной из киевских клиник зарегистрирована смерть человека, погибшего из-за обширного кровоизлияние в мозг. Его родные дали письменное согласие на использование органов для пересадки. Изъятое сердце по физиологическим и другим показателям подошло Маценко.

На операцию к Тодурова шел без страха, вспоминал он.

"Я доверял хирургу от Бога. Кроме того, выбора у меня уже не оставалось. Постоянная боль и слабость так истощили, что желание избавиться от них победило страх", – рассказал мужчина.

Операцию проводила бригада из шести медиков во главе с Тодуровым. Во время нее целых 20 минут пациент находился на операционном столе без сердца в груди, ожидая органа.

Всего пересадка продолжалась несколько часов и, к счастью, прошла успешно.

"Я совсем не чувствую, что у меня чужое сердце... Хотя меня не оставляют мысли, что я живу благодаря человеку, чью жизнь оборвала трагедия и по которому грустят родные. Непросто представить, что в моей груди бьется чужое сердце. Но я благодарен, что оно вернуло меня к жизни, к детям, к моей семье", – сказал он.

Сергей Маценко. Источник: Facebook София Маценко

Сергей и Валентина Маценко. Источник: Facebook София Маценко

Публикации в СМИ о Маценко. Источник: Facebook София Маценко

Публикация дочери Сергея – Софии Маценко в соцсети. Источник: Facebook София Маценко

Публикация дочери Сергея – Софии Маценко в соцсети. Источник: Facebook София Маценко

Публикация дочери Сергея – Софии Маценко в соцсети. Источник: Facebook София Маценко

Публикация дочери Сергея – Софии Маценко в соцсети. Источник: Facebook София Маценко

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что киевлянин Святослав, ровно год назад получил новое сердце в Ковеле. Сейчас он прекрасно себя чувствует и празднует "второй день рождения". Трансплантацию органа также провел Тодуров вместе с командой Института сердца МОЗ Украины.

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