Мужчина умер после трех "рецидивов" COVID-19: медики описали его 154-дневную борьбу с вирусом

На фоне разрозненных сообщениях о повторном заражении людей COVID-19 после отрицательного результата теста, медики рассказали об уникальном пациенте, у которого случилось три "рецидива" в ходе изнурительной и в конечном итоге фатальной, 154-дневной борьбы с этой инфекцией.

О лечении 45-летнего мужчины, который имел сопутствующие и способствующие заражению коронавирусом болезни, рассказали врачи Бригама и женской больницы (США). Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что пациент, описанный в отчете о болезни, страдал от осложнения аутоиммунного заболевания, известного как диффузное альвеолярное кровоизлияние, при котором кровеносные сосуды попадают в легкие. Чтобы чувствовать себя нормально при таком опасном для жизни состояним, мужчина принимал антикоагулянты, стероиды и препараты, которые подавляют иммунную систему, что способствовало его высокому риску подхватить COVID-19.

Врачи Бригама и женской больницы написали отчет о лечении 45-летнего пациента, который болел COVID-19 в течение 154 дней, прежде чем умереть от него

Он попал в больницу с высокой температурой, а тест показал положительный результат на коронавирус. Медики начали лечить пациента пятидневным курсом противовирусного препарата "Ремдесивир" и увеличили дозировку его стероидов из опасения, что у него может произойти кровотечение в легких.

В течение следующих 62 дней после выписки мужчина должен был находиться на карантине дома, но вместо этого его трижды снова госпитализировали из-за болей в животе, затрудненного дыхания и усталости.

По словам медиков, каждый раз его уровень кислорода в крови был ниже нормы, но позже пациент пошел на поправку, и врачи увидели обнадеживающий знак, что он сможет избавится от инфекции.

"Однако через 105 дней после первого диагноза COVID-19 мужчина снова поступил с теми же проблемами и с более высокой вирусной нагрузкой, что "вызвало опасения по поводу второго рецидива коронавируса", – пишут авторы исследования.

Медики описали 154-дневную борьбу пациента с коронавирусом

После получения наконец отрицательного теста, пациент продолжил лечение. А чуть больше месяца спустя снова показал положительный результат на COVID-19, что вызвало у медиков опасения по поводу третьего повторения инфекции.

Его лечили ремдесивиром и противогрибковыми препаратами, подключили к аппарату ИВЛ, но он умер через 154 дня после положительного результата теста.

"Несмотря на агрессивное лечение, вирус оставался у пациента 154 дня. И он мутировал с пугающей и необычной скоростью внутри его тела, которое не было так хорошо приспособлено для борьбы с инфекцией, как у обычного человека", – подчеркивает издание.

Отмечается, что такое тематическое исследование показывает, насколько опасен COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом – и как они могут стать опасными "резервуарами" для мутации вируса внутри, прежде чем распространять его среди других.

Как сообщал OBOZREVATEL, главврач киевского медицинского центра Тарас Жиравецкий пояснил, что коронавирус исчезает из организма человека, который уже переболел им, а случаи повторного заражения могут возникнуть только у некоторых пациентов.

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