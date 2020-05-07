Минздрав разрешил оформлять больничные по телефону: кто сможет получить

Министерство здравоохранения Украины на период действия карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19, сделало возможным оформлять больничный по телефону.

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Соответствующие изменения внесены в приказе ведомства №963 "Об утверждении изменений к инструкции о порядке выдачи документов, которые подтверждают временную нетрудоспособность граждан" (чтобы посмотреть документ, проскролльте новость до конца).

Таким образом, открывать больничные листы могут врачи первичного звена на основании обращения и опроса больного с помощью средств телефонной связи или интернет-телефонии с обязательной записью в медицинской карте амбулаторного больного.

Также гражданам, временно отстраненным от работы, связанной со сферой обслуживания, которые контактировали с инфекционными больными или являются бактерионосителями (при невозможности перевода с их согласия на другую работу, не связанную с риском распространения инфекционных заболеваний), больничный лист будет выдаваться на основании результатов исследований лабораторных центров Минздрава.

На время пребывания застрахованных граждан в самоизоляции, обсервации, временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях), учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским присмотром в связи с карантином (кроме больных), больничный лист будет выдавать лечащий врач на срок, определенных законодательством и отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.

Минздрав разрешил оформлять больничные по телефону moz.gov.ua

Минздрав разрешил оформлять больничные по телефону moz.gov.ua

Минздрав разрешил оформлять больничные по телефону moz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL в Украине людям, которые из-за коронавируса находятся на больничном или в самоизоляции под присмотром медиков, соцстрах будет компенсировать 50% от зарплаты.