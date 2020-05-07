Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости здоровья

Минздрав разрешил оформлять больничные по телефону: кто сможет получить

1.3т
Читать материал на украинском

Министерство здравоохранения Украины на период действия карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19, сделало возможным оформлять больничный по телефону.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Соответствующие изменения внесены в приказе ведомства №963 "Об утверждении изменений к инструкции о порядке выдачи документов, которые подтверждают временную нетрудоспособность граждан" (чтобы посмотреть документ, проскролльте новость до конца).

Минздрав разрешил оформлять больничные по телефону: кто сможет получить

Таким образом, открывать больничные листы могут врачи первичного звена на основании обращения и опроса больного с помощью средств телефонной связи или интернет-телефонии с обязательной записью в медицинской карте амбулаторного больного.

Также гражданам, временно отстраненным от работы, связанной со сферой обслуживания, которые контактировали с инфекционными больными или являются бактерионосителями (при невозможности перевода с их согласия на другую работу, не связанную с риском распространения инфекционных заболеваний), больничный лист будет выдаваться на основании результатов исследований лабораторных центров Минздрава.

На время пребывания застрахованных граждан в самоизоляции, обсервации, временных учреждениях здравоохранения (специализированных госпиталях), учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции под медицинским присмотром в связи с карантином (кроме больных), больничный лист будет выдавать лечащий врач на срок, определенных законодательством и отраслевыми стандартами в сфере здравоохранения.

Минздрав разрешил оформлять больничные по телефону

Минздрав разрешил оформлять больничные по телефону

moz.gov.ua

Минздрав разрешил оформлять больничные по телефону

Минздрав разрешил оформлять больничные по телефону

moz.gov.ua

Минздрав разрешил оформлять больничные по телефону

Минздрав разрешил оформлять больничные по телефону

moz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL в Украине людям, которые из-за коронавируса находятся на больничном или в самоизоляции под присмотром медиков, соцстрах будет компенсировать 50% от зарплаты.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Здоровье

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:– названа новая дата.

    Подтвержденные случаи: 13 691.

    Вылечились: 2396. Умерли: 340.

  • В мире заболели уже более 3,8 миллиона человек, погибли – более 265 тысяч.

  • Рада приняла два важных законопроекта: о страховании медиков с COVID-19 и бесплатном тестировании.

  • Пик заболеваемости коронавирусом в Украине может сместиться на 10 дней – названа новая дата.

  • Россия ворвалась в топ-5 антирейтинга по коронавирусу: статистика стремительно растет.

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости