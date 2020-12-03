Жительница Хорватии победила коронавирус в 99 лет, – СМИ

Виктор Литвиненко Новости медицины 20:35, 3.12.2020 Обновлено: 20:46, 3.12.2020

В Хорватии 99-летняя женщина без осложнений перенесла COVID-19 и была выписана из больницы.

Об этом сообщает столичная ежедневная газета Vecernji List.

Маргарета Краньчец, которая живет в доме для престарелых в городе Карловац, была госпитализирована в конце октября после положительного теста на коронавирус.

Она провела в больнице три недели, несмотря на бессимптомное течение инфекции.

Из-за пожилого возраста женщина прикована к постели, но, в остальном, у нее относительно хорошее состояние здоровья, без серьезных заболеваний.

Женщина в 99 лет переболела коронавирусом
www.vecernji.hr
Женщина в 99 лет переболела коронавирусом
www.vecernji.hr

Ранее MedOboz сообщал, что препарат молнупиравир способен быстро блокировать передачу коронавируса в течение 24 часов.

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