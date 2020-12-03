Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Жительница Хорватии победила коронавирус в 99 лет, – СМИ

  • Женщина заразилась коронавирусом в очень преклонном возрасте

  • Она провела в больнице три недели, несмотря на бессимптомное течение инфекции

439
Читать материал на украинском

В Хорватии 99-летняя женщина без осложнений перенесла COVID-19 и была выписана из больницы.

Об этом сообщает столичная ежедневная газета Vecernji List.

Маргарета Краньчец, которая живет в доме для престарелых в городе Карловац, была госпитализирована в конце октября после положительного теста на коронавирус.

Она провела в больнице три недели, несмотря на бессимптомное течение инфекции.

Из-за пожилого возраста женщина прикована к постели, но, в остальном, у нее относительно хорошее состояние здоровья, без серьезных заболеваний.

Женщина в 99 лет переболела коронавирусом
Женщина в 99 лет переболела коронавирусом. Источник: www.vecernji.hr
Женщина в 99 лет переболела коронавирусом
Женщина в 99 лет переболела коронавирусом. Источник: www.vecernji.hr

Ранее MedOboz сообщал, что препарат молнупиравир способен быстро блокировать передачу коронавируса в течение 24 часов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
Хорватия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Новости медицины

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости