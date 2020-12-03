Жительница Хорватии победила коронавирус в 99 лет, – СМИ

В Хорватии 99-летняя женщина без осложнений перенесла COVID-19 и была выписана из больницы.
Об этом сообщает столичная ежедневная газета Vecernji List.
Маргарета Краньчец, которая живет в доме для престарелых в городе Карловац, была госпитализирована в конце октября после положительного теста на коронавирус.
Она провела в больнице три недели, несмотря на бессимптомное течение инфекции.
Из-за пожилого возраста женщина прикована к постели, но, в остальном, у нее относительно хорошее состояние здоровья, без серьезных заболеваний.
Ранее MedOboz сообщал, что препарат молнупиравир способен быстро блокировать передачу коронавируса в течение 24 часов.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.