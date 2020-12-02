Жители Японии получат бесплатную вакцину от COVID-19

Япония предоставит бесплатные вакцины против коронавируса всем своим жителям.

Согласно принятому законопроекту, все расходы на иммунизацию 126 млн японцев покроет правительство страны, пишет MedicalХpress.

На данный момент Япония уже получила 60 млн доз вакцины от фармацевтического гиганта Pfizer и еще 25 млн доз – от биотехнологической компании Moderna. Есть подтверждение, что в ближайшее время страна получит 120 млн доз вакцины от AstraZeneca.

Принятие законопроекта обусловлено тем, что японские больницы перегружены и медицинская система может не выдержать роста количества больных.

Всего в Японии с начала пандемии зафиксировано чуть более 150 тысяч случаев заболевания COVID-19, умерло около 2100 человек. Однако сейчас в стране ежедневно регистрируют рекордное число заболевших.

Ранее MedOboz писал, что ученые нашли причину хронической боли и усталости у людей, перенесших коронавирусную болезнь. Они предположили, что причина таких нарушений кроется в повреждении нервов.