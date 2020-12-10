Землю накрыла самая сильная магнитная буря в 2020 году: как уберечься

В четверг, 10 декабря, из-за вспышки на Солнце нашу планету накрыла сильная магнитная буря, которая может оказаться самой мощной в 2020 году.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца отметили, что мощная вспышка на звезде была зафиксирована 7 декабря.

Подчеркнем, что медики всегда рекомендуют метеозависимым людям не заниматься тяжелой физической работой, а лучше отдохнуть. Также по мере возможности избегать стрессов. Полезным будет соблюдение правильного рациона питания и питьевого режима.

Ученые пояснили, что всплеск на Солнце произошел на стороне, которая обращена к Земле, поэтому эффект от вспышки будет максимальным. Наблюдатели отметили, что последствия вспышки отразятся не только на состоянии здоровья людей, но и заденут работу электроприборов.

Ожидается, что около 17:00 будет наблюдаться усиление магнитной бури. Пик солнечной радиации придется примерно на 23:00 и продлится до пяти утра 11 декабря.

Ослабление бури произойдет только к вечеру пятницы и потом будут лишь небольшие геомагнитные волнения, которые будут заметны на выходных 12-13 декабря.

Кроме того, магнитные колебания возможны 12, 13, 23, 25, 30 декабря. А сильные магнитные бури в декабре ожидаются в 10, 11, 18, 19, 20, 24 числах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 декабря прогнозируется сильная магнитная буря уровня G3, что может сказаться на самочувствии людей и работе некоторой техники.