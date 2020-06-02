Завод-фракционатор Biopharma заручился государственной поддержкой

Во время рабочей поездки премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов посетили завод-фракционатор Biopharma. Это предприятие – самое новое из всех построенных в мире за последнее время, оно было открыто в 2019 г. в Белой Церкви. Для производства используются лучшие технологии, соответствующие мировым стандартам. Завод имеет большую мощность и может перерабатывать до 1 млн л плазмы крови в год. Это позволяет покрыть потребности Украины в лекарственных средствах из плазмы крови.

В ходе встречи премьер-министр отметил, что поддерживает украинских производителей. "Отечественное производство имеет прекрасные перспективы и может конкурировать с лучшими мировыми аналогами. Мы будем уделять этому внимание, чтобы фармацевтическая отрасль развивалась и в дальнейшем".

Результатом встречи стало решение создать государственно-частное партнерство, это позволит дать импульс развитию отрасли и усилит позицию Украины на мировой арене.

Сегодня Biopharma обеспечивает препаратами плазмы отечественный рынок, а также работает на экспорт, поставляя лекарства в несколько стран мира. По словам президента компании Константина Ефименко, государственная поддержка позволит более полно раскрыть потенциал и значительно улучить результаты. Он отметил, что эффективность государственно-частного партнерства подтверждается мировым опытом.

Компания Biopharma является членом Международного альянса производителей препаратов из плазмы, включающего специалистов из США, Японии, Великобритании, Германии и Австралии. Основная его цель – разработка специфического гипериммунного иммуноглобулина, потенциально эффективного против COVID-19.

Для обеспечения начала технологического процесса компания Biopharma должна собрать плазму #500donoriv, которые переболели коронавирусной болезнью. Желающие пройти бесплатное тестирование на наличие антител к COVID-19 с использованием высокоточного метода ИЭХЛ и стать донором могут обратиться на всеукраинскую горячую линию 0 800 600 003.

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