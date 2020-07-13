В Украине прошло первое заседание медсовета Минздрава: Тодуров указал на проблемы ВНО и законов

В Украине в понедельник, 13 июля, состоялось первое заседание медицинского совета Министерства здравоохранения.

Как сообщил в Facebook кардиохирург, заслуженный врач Украины и директор "Института сердца" в Киеве Борис Тодуров, его выступление касалось трансплантологии и оказания помощи больным с инфарктом миокарда.

"Нужно срочно менять приказ №569, регламентирующий использование стентов на остром инфаркте и при остром коронарном синдроме", – подчеркнул Тодуров.

Чиновники и медики также обсудили необходимость снижения проходного балла на ВНО до 130 для педиатров и санитарных врачей.

Глава Минздрава Максим Степанов на заседании Facebook / Борис Тодуров

Кроме того, на заседании выбрали секретаря и заместителя главы совета, обсудили ряд организационных вопросов и наметили график дальнейшей работы.

"Все имели возможность высказаться о наболевшем", – заявил директор "Института сердца".

Заседание медицинского совета Facebook / Борис Тодуров

Facebook / Борис Тодуров

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Как писал OBOZREVATEL, ранее Борис Тодуров сообщил, что финансирование "Института сердца" в год в разы меньше оклада топ-чиновника и составляет всего 230 миллионов гривен.