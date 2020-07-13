В Украине прошло первое заседание медсовета Минздрава: Тодуров указал на проблемы ВНО и законов

В Украине в понедельник, 13 июля, состоялось первое заседание медицинского совета Министерства здравоохранения.
Как сообщил в Facebook кардиохирург, заслуженный врач Украины и директор "Института сердца" в Киеве Борис Тодуров, его выступление касалось трансплантологии и оказания помощи больным с инфарктом миокарда.
"Нужно срочно менять приказ №569, регламентирующий использование стентов на остром инфаркте и при остром коронарном синдроме", – подчеркнул Тодуров.
Чиновники и медики также обсудили необходимость снижения проходного балла на ВНО до 130 для педиатров и санитарных врачей.
Глава Минздрава Максим Степанов на заседании
Facebook / Борис Тодуров
Кроме того, на заседании выбрали секретаря и заместителя главы совета, обсудили ряд организационных вопросов и наметили график дальнейшей работы.
"Все имели возможность высказаться о наболевшем", – заявил директор "Института сердца".
Заседание медицинского совета
Facebook / Борис Тодуров
Facebook / Борис Тодуров
Скриншот
Как писал OBOZREVATEL, ранее Борис Тодуров сообщил, что финансирование "Института сердца" в год в разы меньше оклада топ-чиновника и составляет всего 230 миллионов гривен.
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