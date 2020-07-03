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За рекламу лекарства от COVID-19 украинскую компанию оштрафовали на полмиллиона

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Антимонопольный комитет Украины фармацевтическую корпорацию "Юрия-Фарм" на 528 тысяч гривен за то, что она распространяла в рекламе ложные сведения о препарате "Декасан", который якобы помогает в лечении коронавируса.

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Об этом сообщается на сайте АМКУ. Штраф необходимо уплатить в течение двух месяцев со дня получения решения.

"Такими действиями предприятие нарушило конкурентное законодательство, вводило в заблуждение потребителей и могло получить конкурентное преимущество перед другими производителями лекарственных средств", – говорится в сообщении.

Регулятор обнаружил в рекламном ролике на телеканале "1+1" распространение информации о том, что "Декасан" действует "на все сложные вирусы, в том числе коронавирусы".

Реклама "Декасана" на телевидении

Реклама "Декасана" на телевидении

АМКУ

При этом в инструкции нет никакой информации о таких свойствах препарата. Также нет данных о клинических исследованиях, которые подтверждали бы лечебный или профилактических эффект касательно COVID-19.

В АМКУ также отметили, что данные о лечении или профилактике коронавируса данным лекарством не соответствуют официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи заявили о наличии в Украине есть препарата, который помогает в лечении COVID-19. В частности, он снижает негативные последствия действия вируса.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Тег
Антимонопольный комитет Украины
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