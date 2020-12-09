"Юрия-Фарм" снова оштрафовали

Мария Шевчук Новости медицины 19:59, 9.12.2020 Обновлено: 20:00, 9.12.2020

Компания "Юрия-Фарм" оштрафована за недобросовестную рекламу препарата Декасан, в которой был использован слоган "Действует на все сложные вирусы, включая коронавирус".

Госпродпотребслужба города Киева наложила на производителя штраф в размере 5083 гривен. Копии соответствующего решения были опубликованы в Facebook.

Рекламный ролик содержит недостоверную информацию, чем подрывает доверие общества к рекламе и вводит в заблуждение потребителей.

Напомним, что на сегодняшний день нет специфических препаратов для лечения COVID-19, а те лекарства, что используются медиками, внесены в официальные протоколы.

Летом 2020 года производитель уже был оштрафован Антимонопольным комитетом Украины на 528 000 гривен.

Решение ГУ Госпродпотребслужбы №275
Facebook Константина Зерова
Решение ГУ Госпродпотребслужбы №275
Facebook Константина Зерова

Ранее MedOboz писал, что во время клинических испытаний вакцины от коронавируса компании Pfizer умерли шесть человек.

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