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/ Новости медицины

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Редактор новостей

"Юрия-Фарм" снова оштрафовали

  • В рекламе препарата Декасан, который производит компания, содержалась недостоверная информация

  • Лекарству были приписаны "антиковидные" свойства

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Компания "Юрия-Фарм" оштрафована за недобросовестную рекламу препарата Декасан, в которой был использован слоган "Действует на все сложные вирусы, включая коронавирус".

Госпродпотребслужба города Киева наложила на производителя штраф в размере 5083 гривен. Копии соответствующего решения были опубликованы в Facebook.

Рекламный ролик содержит недостоверную информацию, чем подрывает доверие общества к рекламе и вводит в заблуждение потребителей.

Напомним, что на сегодняшний день нет специфических препаратов для лечения COVID-19, а те лекарства, что используются медиками, внесены в официальные протоколы.

Летом 2020 года производитель уже был оштрафован Антимонопольным комитетом Украины на 528 000 гривен.

Решение ГУ Госпродпотребслужбы №275
Решение ГУ Госпродпотребслужбы №275. Источник: Facebook Константина Зерова
Решение ГУ Госпродпотребслужбы №275
Решение ГУ Госпродпотребслужбы №275. Источник: Facebook Константина Зерова

Ранее MedOboz писал, что во время клинических испытаний вакцины от коронавируса компании Pfizer умерли шесть человек.

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Автор
Мария Шевчук Мария Шевчук
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Госпотребслужба штрафы лекарства
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