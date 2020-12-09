"Юрия-Фарм" снова оштрафовали

Компания "Юрия-Фарм" оштрафована за недобросовестную рекламу препарата Декасан, в которой был использован слоган "Действует на все сложные вирусы, включая коронавирус".
Госпродпотребслужба города Киева наложила на производителя штраф в размере 5083 гривен. Копии соответствующего решения были опубликованы в Facebook.
Рекламный ролик содержит недостоверную информацию, чем подрывает доверие общества к рекламе и вводит в заблуждение потребителей.
Напомним, что на сегодняшний день нет специфических препаратов для лечения COVID-19, а те лекарства, что используются медиками, внесены в официальные протоколы.
Летом 2020 года производитель уже был оштрафован Антимонопольным комитетом Украины на 528 000 гривен.
Ранее MedOboz писал, что во время клинических испытаний вакцины от коронавируса компании Pfizer умерли шесть человек.
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