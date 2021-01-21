Всемирный банк даст Украине 2,5 млрд гривен на вакцинацию против COVID-19

Украина может получить примерно 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцины против коронавируса и внедрение программы по иммунизации. Средства поступят от Всемирного банка в рамках целевой программы.

Об этом на брифинге Министерства здравоохранения (Минздрава) 21 января сообщила заместитель главы ведомства Светлана Шаталова (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Почти 2,5 млрд грн планируется выделить для нового проекта – экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", – сказала она.

Украина может получить 2,5 млрд грн на закупку вакцин против COVID-19

По ее словам, переговоры ведутся между Советом исполнительных директоров Всемирного банка и украинским правительством с декабря 2020 года.

В рамках подготовки этого проекта, добавила Шаталова, будет учитываться уже разработанная программа развертывания этапов вакцинации населения страны.

"Она будет предоставлять приоритет группам наибольшего риска, способствовать максимальному эффективному использованию ограниченных ресурсов и привлекать информационные технологии", – подытожила заместитель министра здравоохранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что Минздрав также ведет переговоры о поставках вакцин против COVID-19 с компаниями Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.