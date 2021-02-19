Кому и как могут назначаться стероиды при COVID-19

Новая коронавирусная инфекция, вызываемая SARS-CoV-2, в большинстве случаев протекает как двухфазная болезнь с врожденным иммунным ответом, который впоследствии переходит в специфический иммунный ответ. Исключение составляет небольшое число людей, у которых болезнь протекает тяжело.

Дексаметазон и другие кортикостероиды оказывает значительное влияние как на врожденный, так и на приобретенный иммунитет. Последний, вероятно, является неотъемлемой частью иммунопатологических процессов при COVID-19, поскольку развитие острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) имеет корреляционную зависимость с появлением специфических антител против возбудителя.

При тяжелой форме болезни возможно развитие системных воспалительных реакций, способных привести к повреждению легочной ткани и вызвать нарушение функции многих органов. В этом случае эффективно применение кортикостероидов, противовоспалительная активность которых может помочь предотвратить развитие этих реакций либо облегчить их течение.

Отличие COVID-19 от других коронавирусных инфекций

Развитие инфекционного процесса при SARS-CoV-2 отличается от болезней, причиной которых является SARS-CoV-1 и MERS. Тяжелые случаи коррелируют с распространением вируса в крови и высокой вирусной нагрузкой в легких на момент смерти.

SARS-CoV-2, в отличие от коронавируса MERS, в крови в период симптоматического течения COVID-19 обнаруживается только в отдельных случаях, даже при тяжелой форме болезни. Кроме того, понижение содержания кислорода в крови может наблюдаться при быстром снижении вирусной нагрузки в верхних дыхательных путях.

Чаще всего о появлении клинических симптомов (усталости, озноба) сообщают спустя 3-5 суток после заражения. Утяжеление состояния со снижением уровня кислорода в крови обычно происходит на 5-7-й день после появления первых симптомов, что соответствует 8-14 дню от заражения.

Дексаметазон в проводимом RECOVERY исследовании был эффективен при назначении госпитализированным пациентам в период от 7 дней после появления симптомов с началом гипоксемии. Это подтверждает обоснованность использования препарата на фоне снижения уровня кислорода в крови, а не при легких формах течения болезни. Аналогичные данные подтверждаются при амбулаторном лечении пациентов с коронавирусом.

Использование кортикостероидов в клинической практике

Препараты группы кортикостероидов (гидрокортизон, дексаметазон) обладают противовоспалительной, антифибротической и сосудосуживающей активностью. На протяжении десятилетий в клинической практике их пытаются использовать при ОРДС и септическом шоке.

Согласно исследованиям RECOVERY, при COVID-19 смертность госпитализированных пациентов ниже среди тех, кто получал дексаметазон. Однако Центры США по профилактике и контролю заболеваний (CDC) не рекомендуют использовать кортикостероиды для лечения коронавирусных инфекций, обосновывая это усилением репликации вируса стероидами у пациентов с MERS.

Применение кортикостероидов (преимущественно преднизолона или метилпреднизолона) на фоне разных легочных инфекций имело неоднозначные клинические исходы. Например, у пациентов с пневмонией и гипоксией из-за Pneumocystis jirovecii лечение преднизоном оценивалось как положительное и снижало вероятность смертельного исхода. А при тяжелых пневмониях, развитие которых вызвано гриппом, кортикостероиды не были эффективными и приводили к худшим клиническим исходам.

В любых ситуациях назначение стероидов людям, которые не испытывали потребность в дополнительном кислороде, никаких преимуществ не имело.

Особенности применения дексаметазона при COVID-19

Применение дексаметазона требует тщательного наблюдения за состоянием больных с COVID-19, необходим контроль развития таких побочных эффектов, как гипергликемия, вторичные инфекции, аваскулярный некроз, психические расстройства.

При проведении комбинированного лечения нужно принимать во внимание возможные взаимодействия с учетом того, что дексаметазон является умеренным индуктором цитохрома P450 (CYP) 3A4.

Применение высоких доз стероидов при наличии факторов риска развития диабета может привести к гипергликемии. У людей с диабетом эти препараты относятся к числу наиболее частых причин возникновения гипергликемического гиперосмолярного состояния, представляющего опасность для жизни.

Дексаметазон может применяться при беременности с целью уменьшения неонатальных осложнений при недоношенности у женщин с угрозой преждевременных родов. Препарат используется в педиатрии при COVID-19 при необходимости искусственной вентиляции легких.

Назначение кортикостероидов при тяжелых формах COVID-19 курсом дольше 10 дней возможно только по особым показаниям. Один из аргументов продолжительной терапии – профилактика фиброза легких при наличии факторов риска. Решение должно приниматься с учетом негативного влияния стероидов на процессы свертывания крови.

На фоне длительной терапии системными кортикостероидами возможно увеличение риска реактивации латентных инфекций (включая герпес, гепатит B, стронгилоидоз, туберкулез). Оценка вероятности этого осложнения требует дополнительного изучения.

Также продолжительное использование кортикостероидов может иметь негативные последствия в виде синдрома длительного COVID. К числу его признаков относят усталость и психологические симптомы, что может быть следствием побочных явлений стероидов.

Таким образом назначать кортикостероиды при COVID-19 нужно с учетом их преимуществ и рисков. Более обоснованным считается их применение курсом до 10 дней и только у тяжелых пациентов.