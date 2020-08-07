Врачи в Украине впервые провели операцию по пересадке поджелудочной железы

В Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Она состоялась ночью 7 августа во Львовской больнице скорой помощи.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, за 2,5-3 года Минздрав планирует перейти на трансплантационную независимость (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В общем в Украине уже провели три операции по трансплантации – сердца, почки и поджелудочной железы. Мы хотим получить трансплантационную независимость, чтобы наших граждан не отправляли за границу", – сказал он.

В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы, – Степанов

Министр отметил, что в госбюджете на 2020 год был заложен миллиард гривен на лечение украинцев за рубежом. В Украине же такие операции стоят дешевле. Так, подчеркнул глава Минздрава, удастся спасти большее количество людей.

"Если мы будем говорить о сумме средств, которые тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантации в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле – иногда в 4-5 раз", – заявил Степанов.

По информации Министерства здравоохранения, ежегодно в трансплантации нуждаются около пять тысяч украинцев.

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