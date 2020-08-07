Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новости медицины

Врачи в Украине впервые провели операцию по пересадке поджелудочной железы

1.1т
Читать материал на украинском

В Украине впервые провели операцию по трансплантации поджелудочной железы. Она состоялась ночью 7 августа во Львовской больнице скорой помощи.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, за 2,5-3 года Минздрав планирует перейти на трансплантационную независимость (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"В общем в Украине уже провели три операции по трансплантации – сердца, почки и поджелудочной железы. Мы хотим получить трансплантационную независимость, чтобы наших граждан не отправляли за границу", – сказал он.

В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы, – Степанов

В Украине впервые провели трансплантацию поджелудочной железы, – Степанов

Министр отметил, что в госбюджете на 2020 год был заложен миллиард гривен на лечение украинцев за рубежом. В Украине же такие операции стоят дешевле. Так, подчеркнул глава Минздрава, удастся спасти большее количество людей.

"Если мы будем говорить о сумме средств, которые тратим на лечение за рубежом, и разовьем трансплантации в нашей стране, то количество людей, которым мы спасем жизни, увеличится в разы. Потому что у нас трансплантации стоят дешевле – иногда в 4-5 раз", – заявил Степанов.

По информации Министерства здравоохранения, ежегодно в трансплантации нуждаются около пять тысяч украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения трансплантация органов
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Здоровье Новости медицины

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости