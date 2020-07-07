Врачи указали на опасные последствия легкой формы коронавируса

Легкие случаи протекания коронавирусной болезни могут оказаться опасными и нанести вред здоровью больше, чем многие думали.

Об этом написала The Guardian. Здоровые люди, считавшие, что они вылечились от COVID-19, иногда страдают от странных симптомах, включая инсульт.

Известно, что 80% случаев заражения коронавирусом – бессимптомные или протекающие в легкой форме.

Профессор нейрохирургии Кристофер Келлнер из клиники Маунт-Синай в Нью-Йорке рассказал, что у "легких" пациентов с коронавирусом, которых даже не госпитализировали, чаще возникают кровяные сгустки и тяжелые инсульты. Такие симптомы появляются у людей, средний возраст которых составляет 30 лет.

Врачи подтвердили, что COVID-19 влияет не только на легкие и кровь, но и на почки, печень и мозг, что приводит к хронической усталости и депрессии.

К аналогичным выводам пришли ученые из Нидерландов, изучившие данные 1622 пациентов с коронавирусом, которые перенесли осложнения болезни в течении нескольких месяцев. Средний возраст больных составил 53 года, и все они жаловались на ряд долговременных симптомов, в частности сильную усталость (88%), затрудненное дыхание (75%) и тяжесть в груди (45%).

Отмечено, что 91% этих пациентов не госпитализировали, так как в начале инфицирования их ход заболевания описывали как "легкий".

85% опрошенных людей до заражения считали себя вполне здоровыми. Однако спустя больше месяца после окончания болезни уже лишь 6% подтвердили такое мнение.

Как сообщал OBOZREVATEL, реальное количество больных коронавирусом в мире может составлять не 9, а 18 миллионов человек, в Украине – не 40, а 400 тысяч, поскольку болезнь может протекать в легкой форме.

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