Врачи назвали красные руки признаком опасной болезни
Врачи американской клиники Mayo назвали покрасневшие ладони одним из признаков неалкогольного стеатогепатита.
Агрессивная форма этой жировой болезни печени способна в дальнейшем вылиться в цирроз, говорится на сайте медучреждения.
Помимо покраснения ладоней, на болезнь могут указывать пожелтение кожи и глаз, вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей и увеличение селезенки.
Отмечается, что к неалкогольному стеатогепатиту склонны люди с избыточным весом, диабетики, а также пациенты с высоким уровнем сахара и жиров в крови.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врачи-онкологи выяснили, что рубцы, бугристость на ладонях и их зуд могут быть первыми симптомами рака.