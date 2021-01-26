Врачи назвали красные руки признаком опасной болезни

Врачи американской клиники Mayo назвали покрасневшие ладони одним из признаков неалкогольного стеатогепатита.

Агрессивная форма этой жировой болезни печени способна в дальнейшем вылиться в цирроз, говорится на сайте медучреждения.

Помимо покраснения ладоней, на болезнь могут указывать пожелтение кожи и глаз, вздутие живота, расширение кровеносных сосудов под кожей и увеличение селезенки.

Отмечается, что к неалкогольному стеатогепатиту склонны люди с избыточным весом, диабетики, а также пациенты с высоким уровнем сахара и жиров в крови.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, врачи-онкологи выяснили, что рубцы, бугристость на ладонях и их зуд могут быть первыми симптомами рака.

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