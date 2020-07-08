Врач назвал патологии, затрудняющие лечение COVID-19

Лечение коронавирусной болезни затрудняет наличие у пациентов сопутствующих патологий.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" врач Закарпатской областной клинической больницы Богдан Гук. По его словам, медучреждения переполнены.

"Мы работаем на грани переполнения больниц. В нашей больнице практически свободных мест нет. Все пациенты средней и тяжелой степени тяжести заболевания", – заявил врач.

Он рассказал о сопутствующих патологиях, которые затрудняют лечение пациентов от коронавирусной инфекции.

"Например, в терапии №1 из 27 пациентов 14 – с сахарным диабетом. Большинство пациентов имеют сопутствующую патологию: сердечную, неврологическую, пациенты с инсультами. Мы сталкиваемся с проблемой лечения не только инфекционной патологии, а патологии соматических заболеваний. Это осложняет течение болезни и лечения, так как несколько патологий приходится лечить одновременно", – отметил Гук.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики отметили, что пациенты с коронавирусной инфекцией и сопутствующими хроническими заболеваниями чаще страдают от серьезных осложнений для здоровья, связанных с заражением.

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