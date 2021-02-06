Врач назвал опасные симптомы диабета после COVID-19 у детей

Львовский врач Тарас Жиравецкий перечислил пять опасных симптомов, которые могут свидетельствовать о сахарном диабете у детей после коронавируса.

На своей странице в Facebook он отметил, что это немотивированная жажда, частое мочеиспускание, сухость кожи и слизистой, снижение массы тела, а также слабость и повышенная утомляемость.

Врач назвал симптомы, которые могут свидетельствовать о диабете у детей

При появлении этих симптомов врач рекомендовал родителям обращаться к семейным врачам.

В то же время он призвал не разгонять панику о сахарном диабете у детей после коронавируса в СМИ и не описывать эту проблему, как доказанный факт.

"Сахарный диабет у детей – это сложное аутоиммунное заболевание, которое действительно может возникнуть на фоне любой инфекции, в частности и коронавируса, но медики должны разбираться в механизмах заболеваний, а не журналисты", – подчеркнул он.

Facebook Тарас Жиравецкий.

Ранее американские ученые предположили, что к последствиям заражения коронавирусом – наряду с поражением легких, проблемами с почками и сердцем, а также неврологическими расстройствами – может добавиться и развитие сахарного диабета.

При этом они не могут пока точно сказать, каким образом инфекция может вызвать диабет 1 или 2 типа, и является ли он временным осложнением или постоянным заболеванием.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль заявил, что наибольший риск опасных осложнений COVID-19 – у пожилых мужчин, имеющих болезни сердца, повышенное артериальное давление или сахарный диабет.

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