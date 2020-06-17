ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении COVID-19

Новости медицины 08:07, 17.06.2020 Обновлено: 09:02, 17.06.2020

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус оценил результаты клинических испытаний дексаметазона при лечении COVID-19 как научный прорыв.

Как говорится на сайте ВОЗ, соответствующие исследования проводились в Великобритании. Они показали, что дексаметазон может быть жизненно важным для пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Согласно данным, предоставленным ВОЗ, для больных, находящихся на аппарате ИВЛ, смертность снижается примерно на одну треть, а для тех, кому нужен только кислород, – примерно на одну пятую.

"Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, многие больницы и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв", – сказал Гебрейесус.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Британии нашли препарат, который снижает смертность от COVID-19.

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