ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении COVID-19

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус оценил результаты клинических испытаний дексаметазона при лечении COVID-19 как научный прорыв.

Как говорится на сайте ВОЗ, соответствующие исследования проводились в Великобритании. Они показали, что дексаметазон может быть жизненно важным для пациентов, которые находятся в критическом состоянии.

Согласно данным, предоставленным ВОЗ, для пациентов, находящихся на аппарате ИВЛ, смертность снижается примерно на одну треть, а для пациентов, которым требуется только кислород, – примерно на одну пятую.

"Это отличная новость, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, многие больницы и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот спасительный научный прорыв", – сказал Гебреисус.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Британии нашли препарат, который снижает смертность от COVID-19.

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