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ВОЗ не рекомендует использовать Ремдесивир для лечения больных COVID-19

  • Эксперты ВОЗ считают Ремдесивир компании Gilead неэффективным в лечении COVID-19

  • Исследования показывают, что препарат незначительно влияет на выживаемость больных

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Всемирная организация здравоохранения посоветовала врачам не использовать Ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Как передает CNBC, в настоящее время "нет доказательств" того, что этот противовирусный препарат улучшает выживаемость или сокращает время выздоровления.

Группа по разработке рекомендаций ВОЗ и международные эксперты пришли к выводу, что Ремдесивир не оказывает значимого влияния на смертность или другие важные исходы для пациентов, такие как необходимость искусственной вентиляции легких или время для клинического улучшения. Рекомендация была опубликована в медицинском журнале BMJ.

В ответ на это компания Gilead сообщила, что Ремдесивир "признан стандартом лечения госпитализированных пациентов с COVID-19" во многих странах мира.

Препарат под торговой маркой Veklury стал первым одобренным лекарством для лечения коронавирусной болезни.

Ремдесивир привлек внимание всего мира как потенциально эффективное средство для лечения COVID-19. Он был одним из препаратов, используемых для лечения Дональда Трампа. Однако исследование, финансируемое Национальными институтами здравоохранения, показало, что он незначительно сокращает время восстановления у некоторых пациентов с коронавирусной болезнью.

MedOboz ранее сообщал, что европейские реаниматологи не рекомендуют Ремдесивир для лечения COVID-19. По их мнению, препарат не должен становиться традиционным методом лечения ковида.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Тег
лекарства
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