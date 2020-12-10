ВОЗ назвала главные причины смертности за последние 20 лет

Виктор Литвиненко Новости медицины 17:45, 10.12.2020 Обновлено: 17:52, 10.12.2020

С 2000 года люди стали меньше умирать от инфекционных заболеваний и чаще – от болезней сердца, диабета и рака.

Это установила ВОЗ, проведя масштабное исследование о причинах смертности в мире, пишет ВВС. Оно было проведено на основе данных, собранных до пандемии COVID-19.

20 лет назад в топ-10 основных причин входили только четыре неинфекционных заболевания, тогда как в 2019 их стало уже семь.

Список основных причин смерти во всем мире на 2019 год выглядит так:

  1. ишемическая болезнь сердца;

  2. инсульт;

  3. хроническая обструктивная болезнь легких;

  4. инфекции нижних дыхательных путей*;

  5. неонатальные заболевания*;

  6. онкозаболевания органов дыхания;

  7. болезнь Альцгеймера и другие формы слабоумия;

  8. диарея*;

  9. сахарный диабет;

  10. болезнь почек.

* – инфекционные заболевания.

Ишемическая болезнь сердца – основная причина смертности населения планеты. На нее приходится 16% всех летальных случаев.

Смертность новорожденных тоже снизилась, на 1,2 млн по сравнению с 2000 годом. Однако в слаборазвитых странах эта причина остается ведущей.

В топ-10 впервые попали нейродегенеративные заболевания, от которых больше страдают женщины.

Статистика по диабету тоже неутешительна. За последние 20 лет количество летальных случаев выросло на 70%, в первую очередь, среди мужчин.

Что касается инфекционных заболеваний, то мир стал лучше с ними справляться, но вирусная пневмония остается самой опасной инфекционной болезнью, в то время как ВИЛ и туберкулез покинули список.

ВОЗ также напомнила о других серьезных причинах, которые не связаны со здоровьем. Среди них автомобильные аварии и наркотики.

Ранее MedOboz сообщал, что мужчины, инфицированные коронавирусом, чаще попадают в отделение интенсивной терапии. Вероятность их смерти от COVID-19 на 39% выше, чем у женщин.

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