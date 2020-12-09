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Во время испытаний вакцины Pfizer умерли шесть человек

  • Во время тестирования вакцины компаний Pfizer/BioNTech скончались шесть участников

  • Двое из них получили настоящую вакцину, остальные четыре – плацебо

  • У всех шести человек во время испытаний препарата наблюдались проблемы со здоровьем и имелись хронические заболевания

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В ходе клинических испытаний вакцины от COVID-19, разработанной американским концерном Pfizer и немецкой компанией BioNTech, умерли шесть добровольцев.

О этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Два участника получили настоящую вакцину, остальные четыре – плацебо.

Как сообщается в документе, у всех шести человек во время тестирования препарата наблюдались проблемы со здоровьем и имелись хронические заболевания. Возраст половины участников был больше 55 лет.

Один из привитых добровольцев страдал от лишнего веса и атеросклероза. Он умер спустя три дня после того, как ему сделали первый укол. Смерть второго участника наступила через 2 месяца после второй инъекции из-за остановки сердца.

Причиной смерти двух человек из группы плацебо стали инфаркт и инсульт, от чего умерли остальные выясняется.

Ранее MedOboz писал, что во влиятельном медицинском журнале были опубликованы результаты окончательных испытаний вакцины AstraZeneca.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
Вакцина от коронавируса
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