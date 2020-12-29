Во Львове женщина посмертно стала донором и спасла четыре жизни. Фото из операционной

Во Львове одновременно провели четыре трансплантации жизненно важных органов от посмертного донора. Им стала 47-летняя женщина, которая умерла из-за разрыва аневризмы в головном мозге.

Об этом рассказала основательница общественной организации "Всеукраинская платформа донорства "іDonor" Ирина Заславец на личной странице в Facebook. По ее словам, родные покойной пожертвовали ее сердце, печень и почки, чтобы спасти четырех молодых украинцев.

"Он стоит в углу при входе в больницу. На вид ему нет и 20. Будущий священник. Очень молодой и опечаленный. Ночью он потерял маму. Она умерла от кровоизлияния в мозг. Ей было всего 47. Всю жизнь ее семья, а это медики, знала – в голове женщины аневризма. Это "бомба" замедленного действия, которая в любой момент может взорваться. И два дня назад это случилось. Несмотря на все попытки ее спасти, врачи оказались бессильны. И тогда они приняли самое тяжелое в жизни решение – отдать органы родного человека для спасения других. Это сделали мама, брат и сын, который стоит в уголке", – написала Заславец.

Во Львове четырем реципиентам пересадили сердце, почки и печень. Facebook Ирины Заславец

Чтобы помочь коллегам, во Львов приехал гендиректор Института сердца Минздрава Борис Тодуров. Facebook Ирины Заславец

Она добавила, что юноша задержался в больнице, чтобы узнать, чья жизнь будет продолжаться, благодаря его маме. Врач раскрыл сыну донора эту информацию. Так, почки женщины получили 47-летний мужчина и 35-летняя женщина с Тернопольщины, сердце – 45-летний одессит, а печень – 39-летняя молодая мама из Житомира.

"Парень плачет, но говорит: "Так должно быть, так решил Бог". И просит лишь потом сказать два слова – как все прошло. В это время в коридоре больницы еще один до боли щемящий момент. Под стенами в ряд выстраиваются врачи и медперсонал. Это коридор уважения, по которому в операционную провозят ту, которая, умирая, спасает других. Минута молчания и скорби, а еще – глубокого уважения. Это поступок, который дает надежду другим", – пишет Заславец.

Во Львове врачи устроили коридор почета женщине, которая стала посмертным донором. Facebook Ирины Заславец

"Я им очень благодарна. Мне, конечно, жаль, что так получилось с их близким человеком, для них – потеря. Для меня – находка. Пусть простят меня", – цитирует она слова житомирянки Елены, которая не смогла бы выжить без нового органа из-за цирроза печени.

А женщина, которой пересадили почку, рассказала, что много лет жила на диализе, – она страдала сахарным диабетом и почечной недостаточностью. Кроме того, Вера поделилась своей заветной мечтой, которую планирует воплотить после выздоровления, – влюбиться и стать мамой.

Что же касается, врачей, проводивших трансплантацию, то для них это также был особенный день. Ведь впервые в Украине в одном лечебном учреждении происходила одновременная пересадка и сердца, и почек, и печени.

Чтобы помочь коллегам из Львовской клинической больницы скорой помощи, туда прибыли специалисты из Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова во главе с Александром Гриненко и команда Института сердца Минздрава Украины под руководством Бориса Тодурова.

Четыре жизни спасли, благодаря женщине, родные которой дали согласие на забор органов. Facebook Ирины Заславец

Впервые в Украине врачи одновременно пересаживали сердце, почки и печень. Facebook Ирины Заславец

"Утром все четверо (пациентов, которым пересаживали органы. – Ред.) пришли в себя. Начался первый день их новой жизни. "Это был лучший наш год, – прощаясь с Олегом Самчуком (гендиректор Львовской больницы скорой помощи. – Ред.) сказал Борис Тодуров, – но следующий будет еще более успешным". "Потому что у нас хорошая команда", – ответил Олег", – завершила рассказ Заславец.

Как сообщал OBOZREVATEL, трансплантация сердца во Львове, в которой принимал участие Тодуров, стала для кардиохирурга уже десятой за год. По его словам, сейчас можно говорить о возрождении отечественной трансплантологии после многолетнего перерыва.

Напомним, ранее житель Ривне Назар Тополюк, которого жестоко избили и подбросили под дверь больницы, также стал посмертным донором для четырех человек.