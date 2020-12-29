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Во Львове женщина посмертно стала донором и спасла четыре жизни. Фото из операционной

10.2т
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Во Львове одновременно провели четыре трансплантации жизненно важных органов от посмертного донора. Им стала 47-летняя женщина, которая умерла из-за разрыва аневризмы в головном мозге.

Об этом рассказала основательница общественной организации "Всеукраинская платформа донорства "іDonor" Ирина Заславец на личной странице в Facebook. По ее словам, родные покойной пожертвовали ее сердце, печень и почки, чтобы спасти четырех молодых украинцев.

"Он стоит в углу при входе в больницу. На вид ему нет и 20. Будущий священник. Очень молодой и опечаленный. Ночью он потерял маму. Она умерла от кровоизлияния в мозг. Ей было всего 47. Всю жизнь ее семья, а это медики, знала – в голове женщины аневризма. Это "бомба" замедленного действия, которая в любой момент может взорваться. И два дня назад это случилось. Несмотря на все попытки ее спасти, врачи оказались бессильны. И тогда они приняли самое тяжелое в жизни решение – отдать органы родного человека для спасения других. Это сделали мама, брат и сын, который стоит в уголке", – написала Заславец.

Во Львове четырем реципиентам пересадили сердце, почки и печень.
Во Львове четырем реципиентам пересадили сердце, почки и печень. Источник: Facebook Ирины Заславец
Чтобы помочь коллегам, во Львов приехал гендиректор Института сердца МЗ Борис Тодуров.
Чтобы помочь коллегам, во Львов приехал гендиректор Института сердца Минздрава Борис Тодуров. Источник: Facebook Ирины Заславец

Она добавила, что юноша задержался в больнице, чтобы узнать, чья жизнь будет продолжаться, благодаря его маме. Врач раскрыл сыну донора эту информацию. Так, почки женщины получили 47-летний мужчина и 35-летняя женщина с Тернопольщины, сердце – 45-летний одессит, а печень – 39-летняя молодая мама из Житомира.

"Парень плачет, но говорит: "Так должно быть, так решил Бог". И просит лишь потом сказать два слова – как все прошло. В это время в коридоре больницы еще один до боли щемящий момент. Под стенами в ряд выстраиваются врачи и медперсонал. Это коридор уважения, по которому в операционную провозят ту, которая, умирая, спасает других. Минута молчания и скорби, а еще – глубокого уважения. Это поступок, который дает надежду другим", – пишет Заславец.

Во Львове врачи устроили коридор почета женщине, которая стала посмертным донором.
Во Львове врачи устроили коридор почета женщине, которая стала посмертным донором. Источник: Facebook Ирины Заславец

"Я им очень благодарна. Мне, конечно, жаль, что так получилось с их близким человеком, для них – потеря. Для меня – находка. Пусть простят меня", – цитирует она слова житомирянки Елены, которая не смогла бы выжить без нового органа из-за цирроза печени.

А женщина, которой пересадили почку, рассказала, что много лет жила на диализе, – она страдала сахарным диабетом и почечной недостаточностью. Кроме того, Вера поделилась своей заветной мечтой, которую планирует воплотить после выздоровления, – влюбиться и стать мамой.

Что же касается, врачей, проводивших трансплантацию, то для них это также был особенный день. Ведь впервые в Украине в одном лечебном учреждении происходила одновременная пересадка и сердца, и почек, и печени.

Чтобы помочь коллегам из Львовской клинической больницы скорой помощи, туда прибыли специалисты из Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова во главе с Александром Гриненко и команда Института сердца Минздрава Украины под руководством Бориса Тодурова.

Четыре жизни спасли, благодаря женщине, родные которой дали согласие на забор органов.
Четыре жизни спасли, благодаря женщине, родные которой дали согласие на забор органов. Источник: Facebook Ирины Заславец
Впервые в Украине врачи одновременно пересаживали сердце, почки и печень.
Впервые в Украине врачи одновременно пересаживали сердце, почки и печень. Источник: Facebook Ирины Заславец

"Утром все четверо (пациентов, которым пересаживали органы. – Ред.) пришли в себя. Начался первый день их новой жизни. "Это был лучший наш год, – прощаясь с Олегом Самчуком (гендиректор Львовской больницы скорой помощи. – Ред.) сказал Борис Тодуров, – но следующий будет еще более успешным". "Потому что у нас хорошая команда", – ответил Олег", – завершила рассказ Заславец.

Во Львове женщина посмертно стала донором и спасла четыре жизни. Фото из операционной

Во Львове женщина посмертно стала донором и спасла четыре жизни. Фото из операционной

Во Львове женщина посмертно стала донором и спасла четыре жизни. Фото из операционной

Во Львове женщина посмертно стала донором и спасла четыре жизни. Фото из операционной

Как сообщал OBOZREVATEL, трансплантация сердца во Львове, в которой принимал участие Тодуров, стала для кардиохирурга уже десятой за год. По его словам, сейчас можно говорить о возрождении отечественной трансплантологии после многолетнего перерыва.

Напомним, ранее житель Ривне Назар Тополюк, которого жестоко избили и подбросили под дверь больницы, также стал посмертным донором для четырех человек.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Здоровье
Персоны
Ирина Заславец Борис Тодуров
Место
Украина Львов
Теги
донор пересадка органов
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