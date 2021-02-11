Во Львове врачи выстроились в коридор почета перед донором, которая спасла жизнь четырем. Фото

Во Львове медики провели сразу четыре трансплантации жизненно важных органов от 45-летней женщины. Перед донором, которая спасла жизнь этим людям, врачи выстроились в коридор уважения.

Трогательный момент напряженного события в стенах больницы описала на Reporters тележурналистка и основательница Всеукраинской платформы донорства "iDonor" Ирина Заславец, которая 10 лет назад сама пережила трансплантацию (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что женщина, которая стала донором, пережила разрыв аневризмы, кровоизлияние в мозг и несколько операций, но, к сожалению, врачи констатировали у нее смерть мозга. Согласие на посмертное донорство дали родные.

Во Львове посмертный донор спасла жизнь четырем людям

Заславец уточнила, что операцию начали готовить еще до восхода солнца. Так, в 05:30 вдоль коридора выстроились врачи и медсестры – приходили все, кто услышал, что именно им в операционную провезут ту, которая, умирая, спасет четыре жизни.

"Склоненные головы. Пронзительный писк монитора, который следит за состоянием пациента. Женщину на каталке везет заведующая реанимацией, качая кислородный мешок. Хотя мозг донора и умер, та еще какое-то время она дышит – благодаря тому мешку и аппаратам жизнеобеспечения", – написала Заславец.

Коридор почета перед донором. Источник: reporters.media

Отметим, что операцию по трансплантации органов проводили врачи из Института сердца и Института хирургии и трансплантологии имени Шалимова, а в частности – известный украинский кардиохирург Борис Тодуров. Четырем больным врачи спасли жизнь, осуществив трансплантацию сердца, печени и двух почек от посмертного донора со Львова.

Как сообщал OBOZREVATEL, раньше тоже во Львове 47-летняя женщина посмертно стала донором и спасла таким образом четыре жизни.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!