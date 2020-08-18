Во Львове умер мужчина, которому первому в Украине пересадили поджелудочную

Во Львове умер 45-летний местный житель, которому впервые в Украине, примерно две недели назад, сделали трансплантацию поджелудочной железы от неродственного донора.

По словам врачей, организм мужчины не смог восстановиться после оперативного вмешательства. Об этом сообщил пресс-центр Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова, врачи которой проводили сложную операцию, на странице в Facebook.

"Друзья, мы вынуждены сообщить очень печальную весть: к сожалению, Андрей, наш пациент с пересаженной поджелудочной железой, умер... Все эти дни наши врачи буквально жили с ним в реанимации. Круглосуточное сопровождение, медикаменты, контроль иностранных коллег: мы делали все от нас зависящее, чтобы Андрей восстановился после операции", – говорится в сообщении.

Умер пациент, которому впервые в Украине пересадили поджелудочную железу от неродственного донора

В больнице отмечают, что долгое время состояние пациента было стабильным. В частности, почка уже начинала работать, как и поджелудочная железа. Однако вскоре показатели стремительно начали ухудшаться: сосуды затромбировались, поэтому ни операция, ни дальнейшая реанимация уже не имели эффекта.

Медики добавили, что трансплантация поджелудочной железы – это одна из самых сложных операций по пересадке органов. Согласно мировой статистике, каждый третий пациент после нее не выживает, тогда как двое других получают шанс жить полноценно.

"Мы искренне хотели, чтобы этот шанс был и у Андрея. К сожалению, судьба решила иначе. И хотя никакие слова сейчас не уменьшат боли утраты, мы приносим глубокие соболезнования семье Андрея", – подчеркнули они.

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